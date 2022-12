Ein Mädchen liest in einer Kita in einem Kinderbuch. (picture alliance / dpa / Daniel Reinhardt)

Die Grünen-Politikerin rief Eltern dazu auf, wachsam zu sein und im Verdachtsfall die Polizei zu informieren. Paus sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Gewalt in Kitas dürfe es nicht geben, auch wenn Überforderung der Grund sei. Den in Bayern beobachteten Anstieg von Gewaltfällen nannte Paus wörtlich "verheerend". Die Untersuchung des Bayerischen Rundfunks zeige, wie wichtig es sei, gut ausgebildetes Personal in Kitas zu beschäftigen - und keine Hilfskräfte.

In der Umfrage unter Kita-Aufsichten hatte der BR dokumentiert, dass bis Dezember mehr als 230 Fälle von seelischer und körperlicher Gewalt gegen Kinder vorgekommen seien. Das waren rund hundert Verdachtsfälle mehr als im Jahr zuvor. Kinder wurden beispielsweise von Kita-Personal zum Essen gezwungen, erniedrigt, bloßgestellt oder grob angefasst.

