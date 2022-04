Urlaub kurz nach Flutkatastrophe

Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen) (Annette Riedl/dpa)

Sie tue dies, um Schaden von dem Amt abzuwenden. Spiegel hatte gestern Abend um Entschuldigung gebeten. In einer öffentlichen Erklärung gab sie als Grund für ihren damaligen Urlaub zehn Tage nach der verheerenden Flut vor allem familiäre Gründe an. Spiegel bezeichnete diese Entscheidung als Fehler.

Grünen-Spitze hält Rücktritt für richtig

Die Grünen-Spitze bezeichnete den Rücktritt von Bundesfamilienministerin Spiegel als richtig. Über ihre Nachfolge solle zügig entschieden werden, sagten die Co-Parteichefs Lang und Nouripour am Rande einer Klausurtagung in Husum. Man wolle für die Nachfolge rasch einen Vorschlag unterbreiten. Spiegel habe gute Arbeit geleistet und jetzt Verantwortung übernommen.

Scholz sprach Spiegel Vertrauen aus

Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz Spiegel noch sein Vertrauen ausgesprochen. Die stellvertretende Regierungssprecherin Hoffmann sagte in Berlin, Bundeskanzler Scholz arbeite "eng und vertrauensvoll mit ihr zusammen". Er habe das Statement der Grünen-Politikerin am Sonntagabend gesehen. Der Auftritt habe ihn bewegt und betroffen gemacht. Er sei persönlich sehr beeindruckt gewesen. "Was die Zusammenarbeit angeht, so schätzt der Bundeskanzler ihre Arbeit", fügte Hoffmann hinzu.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) erklärte, Spiegel habe sich im besagten Zeitraum von einem ihrer beiden Staatssekretäre vertreten lassen. Damit sei auch das Umweltministerium bei Kabinettssitzungen dabei gewesen, betonte die SPD-Politikerin.

Spiegel: Reise war Fehler

Spiegel hatte am Sonntagabend ihren vierwöchigen Familienurlaub kurz nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer als Fehler bezeichnet und dafür um Entschuldigung gebeten . Die Grünen-Politikerin begründete ihre Reise als damalige Umweltministerin von Rheinland-Pfalz unter anderem mit dem Gesundheitszustand ihres Mannes, der 2019 einen Schlaganfall erlitten hatte. Ihre Familie habe den Urlaub gebraucht, da ihr Mann am Ende seiner Kräfte gewesen sei, sagte Spiegel am Sonntagabend in Berlin. Als weitere Begründung gab sie an, dass die Corona-Pandemie für ihre Familie eine große Herausforderung gewesen sei. Sie habe während des Urlaubs jedoch laufenden Kontakt zu ihrem Ministerium gehalten.

Die Familienministerin korrigierte Angaben, die sie gegenüber der "Bild am Sonntag" gemacht hatte. Anders als ursprünglich mitgeteilt, habe sie sich nicht aus dem Urlaub zu den Kabinettssitzungen zugeschaltet. Die Sitzungen seien zwar in ihrem Kalender verzeichnet gewesen. Eine Überprüfung der Kabinettsprotokolle habe aber am Sonntag ergeben, dass sie nicht teilgenommen habe. Sie habe den Urlaub aber für einen Tag unterbrochen, um ins Ahrtal zu fahren, und sei danach wieder zu ihrer Familie geflogen.

Spiegel stand zuletzt auch wegen ihres Verhaltens in der Flutnacht selbst im Fokus. So waren interne Chatprotokolle bekannt geworden, die den Eindruck erwecken, dass es Spiegel am Morgen nach der Flut weniger um Hilfe für die Betroffenen als um ihr eigenes Image gegangen sei. Zudem sei sie am Abend telefonisch nicht mehr erreichbar gewesen. Die Grünen-Politikerin wies die Vorwürfe in einem Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags als unzutreffend zurück.

182 Tote bei Flutkatastrophe

In Nordrhein-Westfalen war am Donnerstag bereits Umweltministerin Heinen-Esser von der CDU wegen ihres Verhaltens in der Flutkatastrophe zurückgetreten. Bei der Sturzflut in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli waren im Ahrtal 134 Menschen ums Leben gekommen. In Nordrhein-Westfalen starben 48 Menschen.