Urlaub kurz nach Flutkatastrophe

Mayer ergänzte in unserem Programm, es sei zwar anerkennenswert, dass Spiegel inzwischen Fehler eingeräumt und um Entschuldigung gebeten habe. Auch für die persönliche Lage der Ministerin habe er Verständnis.

Der designierte FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sagte zur politischen Zukunft Spiegels, das müssten jetzt andere bewerten, "welche möglichen Schlussfolgerungen sich daraus ergeben sollten". Djir-Sarai erklärte gegenüber den Sendern RTL/ntv, ob sie dem Amt gewachsen sei, hätten die Grünen zu beurteilen. "Sie werden über diese Dinge reden, der Bundeskanzler muss sich mit dieser Frage beschäftigen – wird er auch tun – das ist nicht etwas, was ich machen muss."

Spiegel hatte am Sonntagabend ihren vierwöchigen Familienurlaub kurz nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer als Fehler bezeichnet und dafür um Entschuldigung gebeten . Die Grünen-Politikerin begründete ihre Reise als damalige Umweltministerin von Rheinland-Pfalz unter anderem mit dem Gesundheitszustand ihres Mannes, der 2019 einen Schlaganfall erlitten hatte. Ihre Familie habe den Urlaub gebraucht, da ihr Mann am Ende seiner Kräfte gewesen sei, sagte Spiegel am Sonntagabend in Berlin. Als weitere Begründung gab sie an, dass die Corona-Pandemie für ihre Familie eine große Herausforderung gewesen sei. Sie habe während des Urlaubs jedoch laufenden Kontakt zu ihrem Ministerium gehalten. Zu den Rücktrittsforderungen aus der Opposition äußerte sich Spiegel nicht.