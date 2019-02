Der Bundesfinanzhof hat dem globalisierungskritischen Netzwerk "Attac" die Gemeinnützigkeit aberkannt.

In dem in München veröffentlichten Urteil heißt es, die von Attac geführten Kampagnen stellten keine politische Bildungsarbeit dar. Stattdessen gehe es darum, die politische Meinung zu beeinflussen. Die Tagespolitik sei laut Abgabenordnung aber kein gemeinnütziger Tätigkeitsbereich. Wegen des Rechtsstreits können Spenden an Attac seit einigen Jahren nicht mehr von der Steuer abgesetzt werden. Dagegen war das Netzwerk juristisch vorgegangen. In der ersten Instanz vor dem hessischen Finanzgericht im Jahr 2016 hatte Attac noch Recht bekommen. Diese Entscheidung hat der BFH in der Revision nun kassiert und das Verfahren an das Finanzgericht Kassel zurückverwiesen.



Der Bundesfinanzhof betonte, dass es nicht um die politischen Inhalte von Attac gehe. So bedeute das Urteil nicht, dass gemeinnützige Organisationen, wie etwa Umwelt-, Verbraucher- oder Tierschutzverbände, überhaupt nicht politisch aktiv sein dürften. Im Vordergrund müsse aber der gemeinnützige Zweck stehen, nicht eine politische Kampagne.



(AZ: V R 60/17)