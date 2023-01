Öffentliche Finanzen

Der Bundesfinanzhof hat über den Solidaritätszuschlag geurteilt. (dpa / Jens Büttner)

Nach Ansicht der Richter verstößt die Ergänzungsabgabe auf die Einkommenssteuer zudem nicht gegen das Grundgesetz, wie es in der Urteilsbegründung heißt. Deshalb ist es nach Auffassung des Bundesfinanzhofs auch nicht geboten, den Fall an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu überweisen. Damit wurde die Klage eines Ehepaars gegen den Solidaritätszuschlag abgewiesen. Im Gegensatz zu den Klägern befanden es die Finanzrichter für unerheblich, ob die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag für den Aufbau Ost genutzt werden oder nicht. Dies liege in der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers. Mit dem Solidaritätszuschlag sollten ursprünglich die Lasten der deutschen Einheit finanziert werden. Die Kläger argumentierten, dass dieser Zweck mit Auslaufen des Solidarpaktes II im Jahr 2019 entfallen sei. Seit 2021 muss der Zuschlag nur noch bei Überschreiten bestimmter Einkommensgrenzen gezahlt werden.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.