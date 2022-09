Lindner spricht sich für Erhalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus. (Tomas Tkacik / SOPA Images via ZUM / Tomas Tkacik)

Krisen wie aktuell beim RBB seien für ihn kein Grund für eine fundamentale Infragestellung, sagte der FDP-Chef beim Kongress des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger in Berlin. Er gehöre nicht zu jenen in seiner Partei, die "Fans" einer prinzipiellen Infragestellung des Systems seien. ARD, ZDF und Deutschlandradio hätten den Auftrag, für eine Grundversorgung mit journalistischen Angeboten zu sorgen. Das könne allerdings besser und schlanker gelingen, betont Lindner.

"Gebühren einfrieren"

In den Verwaltungen der Rundfunkanstalten gebe es sehr große Strukturen, die Gebührengelder in Anspruch nähmen, bemängelte Lindner. Darunter aber, bei den journalistischen Angeboten, sei es dann nicht mehr so üppig, führte der Finanzminister aus. Er sprach sich dafür aus, die Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einzufrieren. Wenn dann die Effizienz des Systems gesteigert und eine kritische Durchsicht des Programms erreicht werde, wäre schon etwas gewonnen, so Lindner.

Offen bezüglich staatlicher Hilfe für Verlage

Der Minister zeigte sich prinzipiell offen für staatliche Unterstützung von Presseverlagen. Er könne sich eine Förderung der Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften grundsätzlich vorstellen. Diese müsse aber zielgerichtet sein und sich klar von redaktionellen Inhalten abgrenzen. Der FDP-Politiker betonte aber, über die im Koalitionsvertrag der Ampel in Aussicht gestellten Hilfen sei noch nicht entschieden.

Eine Förderung von Verlagen ist schon lange in der Diskussion. In der vorigen Legislaturperiode scheiterten angedachte Hilfen von rund 200 Millionen Euro für die Medien. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP wird versprochen, eine Unterstützung zu prüfen.

Der scheidende Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger, Döpfner, verwies auf die erhöhten Belastungen der Verlagsbranche durch gestiegene Preise bei Gas, Strom und Papier. Dies stelle die Existenz vieler Medienhäuser in Frage.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.