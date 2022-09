ARD, ZDF, Phoenix

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Dass ARD, ZDF und Phoenix live und parallel vom Begräbnis der Queen aus London berichtete hätten und mit jeweils eigenem Personal in London seien, belege anschaulich, dass es erhebliches Einsparpotenzial gebe, sagte der FDP-Chef der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Beitragserhöhungen auszusetzen, würde aus seiner Sicht die Menschen in einer Zeit rapide steigender Preise entlasten. Gestern hatte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Lambsdorff erklärt, eine Übertragung des Staatsbegräbnisses über 9 Stunden sei kein Problem gewesen, weil wirklich viele Menschen das Staatsbegräbnis sehen wollten. Das Problem seien die zusammengerechnet 18 Stunden Übertragungszeit vor dem Hintergrund der Reformdebatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähnlich äußerten sich andere Bundestagsabgeordnete. Auch von Medienschaffenden, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig sind, kam Kritik. Das ZDF teilte mit, andere Royal-Ereignisse habe man mit der ARD nach Absprache seit vielen Jahren im Wechsel übertragen. Der Tod von Elizabeth sei eine Ausnahme. In Zukunft kehre man wieder zur alten Praxis zurück.

Am Wochenende hatte Lindner in der "Bild am Sonntag" für eine Selbstverpflichtung zur Gehaltsdeckelung für das Spitzenpersonal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks plädiert: Er sei zwar gegen jede Neid-Debatte, aber kein Intendant sollte mehr verdienen als der Bundeskanzler. Der Rundfunkbeitrag beträgt derzeit 18,36 Euro im Monat. Die derzeitige Beitragsperiode endet 2024.

