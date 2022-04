Bundesfinanzminister Lindner, FDP, sieht die globale Wirtschaft durch den russischen Krieg in der Ukraine im Umbruch. (Michael Kappeler/dpa)

Es gebe Wochen, die Dekaden prägten, sagte der FDP-Chef anlässlich der gemeinsamen Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington. In einer solchen Phase sei man jetzt durch den russischen Angriff. Die konjunkturelle Erholung nach der Coronavirus-Pandemie bleibe aus, stattdessen gebe es Inflation und Lieferkettenprobleme. Russland trage dafür die Verantwortung und müsse weiter isoliert werden. Es könne keine Rückkehr zur gewohnten Form des Austauschs mit Russland geben, solange Präsident Putin die Truppen in der Ukraine nicht abziehe, so Lindner.

Der Bundesfinanzminister kündigte an, mehrere IWF-Fonds zu unterstützen. Der Nachhaltigkeitsfonds werde erheblich befüllt. Deutschland werde Darlehen im Volumen von 6,3 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Außerdem werde es weitere 100 Millionen Euro zur Unterstützung der ärmsten Entwicklungsländer geben.

