Steuerentlastung

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)

Dafür werde die vor zwei Jahren ausgelaufene Tarifglättung für landwirtschaftliche Betriebe wieder eingeführt, sagte der FDP-Chef in Berlin. Tarifglättung bedeute, dass mehrere Jahre steuerlich herangezogen werden, erklärte Lindner. Wenn in einem Jahr hohe Gewinne erzielt würden und in einem anderen nicht, verringere sich dadurch die Steuerlast. Zuvor hatte das Finanzministerium die Entlastung durch eine solche Tarifglättung über drei Jahre auf bis zu 150 Millionen Euro geschätzt. Die Bundesregierung steht wegen der schrittweisen Abschaffung von Subventionen für Agrar-Diesel unter Druck seitens der Länder und des Bauernverbandes.

Im Bundesrat haben unionsgeführte Länder ihre Zustimmung zum Wachstumschancengesetz am kommenden Freitag davon abhängig gemacht, dass die Regierung die Subventionskürzungen rückgängig macht oder die Landwirte an anderer Stelle entlastet. Auch Länder, in denen die SPD in der Regierung ist, haben Entlastungen für Landwirte gefordert.

