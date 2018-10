Bundesfinanzminister Scholz zeigt sich offen für eine Erhöhung des Mindestlohns in Deutschland.

In einem Gastbeitrag für die Mittwochsausgabe der Bild-Zeitung schreibt er, dass er 12 Euro für angemessen halte. Weiter heißt es, die deutschen Unternehmen sollten nicht am Lohn sparen.



Das Bundeskabinett will morgen den künftig geltenden Mindestlohn festsetzen. Derzeit liegt er bei 8,84 Euro. Die zuständige Kommission empfielt, ihn bis nächstes Jahr auf 9,19 Euro und ab 2020 auf 9,35 Euro pro Stunde zu erhöhen. In der SPD gibt es schon länger Stimmen, die deutlich mehr fordern - darunter Parteichefin Andrea Nahles und Juso-Chef Kevin Kühnert. Auch die Linke hält den Mindestlohn seit seiner Einführung für zu niedrig.