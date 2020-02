Bundesfinanzminister Scholz fordert von der Europäischen Union, sich mehr auf Zukunftsthemen zu konzentrieren.

Der aktuelle Vorschlag für einen Finanzrahmen für die Zeit bis 2027 ist dafür nach Ansicht das SPD-Politikers nicht geeignet. Scholz sagte in Brüssel, Europa müsse bei modernen Technologien vorne dran bleiben. Das müsse sich auch im Haushalt niederschlagen. Scholz kritisierte, auch die Pläne zur Bindung von EU-Mitteln an die Beachtung der Rechtsstaatlichkeit blieben hinter früheren Vorschlägen zurück.



Der EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 wird diese Woche auf einem Sondergipfel in Brüssel verhandelt. Während die Bundesregierung dafür plädiert, dass die Mitgliedstaaten ein Prozent der Wirtschaftsleistung an die EU zahlen, fordert das Europa-Parlament 1,3 Prozent. EU-Ratspräsident Michel hat als Basis für die Verhandlungen 1,07 Prozent vorgeschlagen.