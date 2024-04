Bundesfinanzminister Lindner hat sich gegen eine Neuauflage der Wehrpflicht ausgesprochen (Archivbild). (dpa / Ann-Marie Utz)

Die bessere Alternative wäre eine gestärkte Reserve. Es sollte möglich sein, dass sich Bürger parallel zum Zivilberuf verpflichten könnten und so der Bundeswehr regelmäßig zur Verfügung stünden.

Verteidigungsminister Pistorius lässt derzeit Modelle einer Wehrpflicht prüfen und hat dabei die Praxis in skandinavischen Ländern in den Blick genommen. So werden in Schweden ganze Jahrgänge registriert und angeschrieben - dann wird eine erste Auswahl gemustert. Wer für tauglich befunden wird, kann entscheiden, ob er Militärdienst leistet.

