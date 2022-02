Bundesfinanzminister Lindner (FDP). (Archivbild) (THOMAS KIENZLE / AFP)

Durch die Blockade russischer Banken sei der Geschäftsverkehr mit Russland ohnehin nahezu beendet, sagte der FDP-Politiker bei einem Finanzministertreffen in Paris. Nur noch im Einzelfall seien Transaktionen möglich, etwa um Gaslieferungen zu bezahlen. Ein Swift-Ausschluss Russlands liege als Option weiter auf dem Tisch. So etwas müsse aber in seinen Auswirkungen bedacht werden, führte Lindner aus. Regierungssprecher Hebestreit teilte in Berlin mit, dass beim Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift nicht nur Deutschland Bedenken, sondern auch Italien und Frankreich Einwände angemeldet hätten. Ein derartiger Schritt bräuchte eine längere Vorbereitung und wäre auch in den europäischen Staaten spürbar, hieß es.

Gestern Abend hatten die EU-Staats- und Regierungschefs weiteren Sanktionen gegen Russland in den Bereichen Energie, Finanzen und Transport zugestimmt. Sie sollen am Nachmittag in Kraft gesetzt werden. Auch die USA, Japan und Australien verschärften ihre Sanktionen.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.