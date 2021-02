Bundesfinanzminister Scholz will mit einem neuen Gesetz gegen Steueroasen vorgehen.

Dies berichtet die Düsseldorfer Zeitung "Rheinische Post", die aus der Vorlage zitiert. Ziel ist demnach, Personen und Firmen davon abzuhalten, Geschäfte in solchen Staaten oder Gebieten zu führen, die sich nicht an internationale Steuerstandards halten. Unter anderem sollen sie künftig mehr Dokumentations- und Auskunftspflichten auferlegt bekommen. Auch soll ihnen der Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzug untersagt werden. Wann das Vorhaben ins Kabinett eingebracht wird, ist den Angaben zufolge noch offen.



Die Bundesregierung will seit langem gemeinsam mit der Europäischen Kommission gegen Steueroasen vorgehen. Auf einer schwarzen Liste Brüssels befinden sich Staaten und Gebiete wie Amerikanisch-Samoa, Fidschi, Panama oder die Seychellen. Zuletzt war auch das EU-Mitglied Luxemburg wieder in die Kritik geraten.

