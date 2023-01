Reaktionen auf BFH-Urteil

Symbolbild Solidaritätszuschlag (dpa / Jens Büttner)

Bayerns Finanzminister Füracker forderte eine vollständige Abschaffung der Abgabe. Bundesfinanzminister Lindner müsse jetzt seinen Worten Taten folgen, rasch ein Gesetz vorlegen und im Bundestag dafür streiten, sagte der CSU-Politiker in München. Das Bundesfinanzministerium nahm den Richterspruch zur Kenntnis. Die parlamentarische Staatssekretärin Hessel von der FDP schrieb auf Twitter, die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags bleibe für ihre Partei das Ziel. Nach Ansicht des stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion Middelberg bleiben verfassungsrechtliche Zweifel. Er ermunterte die Kläger, Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Der Vize-Fraktionschef der Grünen, Audretsch, sagte, es sei gut, dass der Soli weiterhin erhoben werde. Es wäre absurd gewesen, die reichsten zehn Prozent des Landes zu entlasten, während viele Menschen kaum noch wüssten, wie sie am Ende des Monats ihre Rechnungen bezahlen sollten. Steuersenkungen für die Reichsten passten nicht in diese Zeit.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.