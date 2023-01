Das Bundesfinanzministerium will auch nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofes den Solidaritätszuschlag vollständig abschaffen. Man habe das Urteil zur Kenntnis genommen, sagte eine Sprecherin in Berlin. Finanzminister Lindner halte aber an seiner Position fest, die Erhebung des Solidaritätszuschlags zu beenden. Die parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, Hessel, schrieb auf Twitter , unabhängig von dem Richterspruch werde Steuerpolitik für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands immer wichtiger. Die FDP-Politikerin betonte, die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags bleibe für ihre Partei das Ziel. Dies wäre ein guter Impuls für Investitionen und neue Arbeitsstellen.