Solidaritätszuschlag

Die parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, Hessel, schrieb auf Twitter , unabhängig von dem Richterspruch werde Steuerpolitik für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands immer wichtiger. Die FDP-Politikerin betonte, die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags bleibe für ihre Partei das Ziel. Dies wäre ein guter Impuls für Investitionen und neue Arbeitsstellen. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Middelberg, teilte mit, es blieben weiterhin verfassungsrechtliche Zweifel. Die Kläger hätten nun die Möglichkeit über eine Beschwerde die Frage direkt dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Das Gericht werde dann eine endgültige Entscheidung in der Sache treffen.Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Audretsch, sagte , es sei gut, dass der Soli weiterhin erhoben werde. Es wäre absurd gewesen, die reichsten zehn Prozent des Landes zu entlasten, während viele Menschen kaum noch wüssten, wie sie am Ende des Monats ihre Rechnungen bezahlen sollen. Steuersenkungen für die Reichsten passten nicht in diese Zeit.