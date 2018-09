Die Steuereinnahmen des deutschen Staates sind auch über den Sommer gewachsen.

Bund und Länder verzeichneten im August gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von 4,1 Prozent auf fast 50 Milliarden Euro. Dies geht aus dem in Berlin veröffentlichten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervor. In den ersten acht Monaten dieses Jahres nahm der Fiskus demnach rund 454 Milliarden Euro ein. Das sind 6,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung ist somit bislang deutlich besser als von den Steuerschätzern erwartet: Sie waren im Mai mit einem Zuwachs von 5,3 Prozent für das Gesamtjahr ausgegangen. Das Ministerium verwies aber auf wirtschaftliche Unsicherheitsfaktoren wie etwa die Gefahr einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China und die ungewisse Gestaltung des Brexits.