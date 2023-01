Nach Bundesfinanzhof-Entscheidung

Das Bundesfinanzministerium will den Solidaritätszuschlag vollständig abschaffen. (picture alliance/dpa | Christophe Gateau)

Lindner halte an seiner Position fest, die Erhebung der Abgabe zu beenden, sagte eine Sprecherin in Berlin. SPD, Grüne und Linke begrüßten die Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Der SPD-Finanzexperte Schrodi sagte, es gebe weiterhin einen großen Finanzbedarf aus der deutschen Wiedervereinigung. Linken-Chef Schirdewan nannte den Soli die gerechteste Steuer, die es in Deutschland gebe. AfD-Vize Boehringer meinte, der finanzielle Bedarf aus der deutschen Wiedervereinigung werde immer kleiner. Der Soli sei dadurch in Zukunft immer schwieriger zu rechtfertigen. Unionsfraktionsvize Middelberg äußerte weiter verfassungsrechtliche Zweifel am Soli. Es bestehe nun aber die Möglichkeit, die Frage direkt dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen.

Der Bundesfinanzhof in München hatte am Vormittag eine Klage gegen den Solidaritätszuschlag abgewiesen. Seit 2021 müssen nur noch Spitzenverdiener und Kapitalgesellschaften den Zuschlag von bis zu 5,5 Prozent der Einkommen- und Körperschaftsteuer zahlen.

