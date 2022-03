Anne Spiegel (Bündnis90/Die Grünen): "Wenn wir es schaffen, Sexismus in unserer Gesellschaft zu bekämpfen, dann bekämpfen wir auch Gewalt gegen Frauen und Mädchen" (Archivbild). (dpa/Michael Kappeler)

Die Grünen-Politikerin sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", Sexismus sei ein alltägliches Phänomen, das viele Frauen betreffe, gerade am Arbeitsplatz. Sexismus sei auch deshalb so gefährlich, weil er ein Nährboden für Gewalt gegen Frauen sei.

Amnesty International prangerte anlässlich des Internationalen Frauentags die Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Kriegen und Konflikten an. Wie die weibliche Bevölkerung in Ländern wie dem Jemen, Syrien und Afghanistan litten Frauen und Mädchen nun unter dem Krieg in der Ukraine, erklärte die Menschenrechtsorganisation. Weitere Organisationen riefen zum besonderen Schutz von Frauen und Kindern aus der Ukraine auf. Krieg und damit einhergehend Vertreibung und Flucht bedeuteten für Frauen und Mädchen immer die Bedrohung durch sexualisierte Gewalt, die weltweit ein Phänomen aller bewaffneten Konflikte sei, hieß es in einer Erklärung von mehr als 40 Organisationen wie Pro Asyl oder dem Deutschen Frauenrat.

