Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung des früheren US-Präsidenten haben der Festsetzung sowie den damit formulierten Kautions-Bedingungen zugestimmt. Trump will übermorgen im Bezirksgefängnis in Atlanta erscheinen. Er war vor einer Woche wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia zu kippen. Die Anklage gegen ihn umfasst 13 Punkte und fußt unter anderem auf einem Gesetz gegen organisierte Kriminalität. Angeklagt wurden auch 18 frühere Verbündete Trumps, unter ihnen sein ehemaliger Anwalt, Giuliani.

Trump ist der erste Ex-Präsident in der US-Geschichte, der sich vor Gericht wegen mutmaßlicher Straftaten verantworten muss. Er behauptet weiterhin, 2020 durch Wahlbetrug verloren zu haben. Trotz der laufenden Verfahren plant Trump, bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr erneut anzutreten.

