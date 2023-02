Amokfahrt von Volkmarsen

Der Mann war im Februar 2020 mit seinem Auto ungebremst beim Rosenmontagsumzug in der nordhessischen Kleinstadt in eine Menschenmenge gefahren. Der Bundesgerichtshof bestätigte weitgehend die Verurteilung wegen versuchten Mordes in 89 Fällen sowie wegen gefährlicher Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Über die Möglichkeit, eine Sicherungsverwahrung anzuordnen, muss das Landgericht Kassel allerdings neu entscheiden.