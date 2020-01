Das Internet-Portal Yelp darf bei der Gesamtbewertung von Unternehmen eine automatisierte Auswahl vornehmen.

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Geklagt hatte eine Betreiberin mehrerer Fitnessstudios im Raum München. Sie fühlte sich zu schlecht bewertet. In ihre Gesamtbewertung - ausgedrückt in bis zu fünf Sternen - waren etliche positive Einzelbewertungen nicht eingeflossen. Die Richter argumentierten, die Portale müssten bei der Gesamtnote nicht unbedingt alle Bewertungen berücksichtigen. Sie könnten einzelne Beurteilungen nach bestimmten Kriterien aussortieren. Das gelte auch, wenn das Aussortieren durch eine automatisierte Software erfolgt, die mit einem Algorithmus arbeite. Mit seiner Entscheidung hob der BGH ein anders lautendes Urteil des Oberlandesgerichts München auf.

Die genaue Begründung

In der Pressemitteilung des Bundesgerichtshofes heißt es wörtlich: "Die rechtlich geschützten Interessen der Klägerin überwiegen nicht die schutzwürdigen Belange der Beklagten." Die Anzeige des Bewertungsdurchschnitts und der Einstufung von Nutzerbewertungen als "empfohlen" und "nicht-empfohlen" seien durch die Berufs- und Meinungsfreiheit geschützt. Außerdem weist die Erklärung darauf hin, dass Gewerbetreibende Kritik an ihren Leistungen grundsätzlich hinnehmen müssten, ebenso wie die öffentliche Erörterung geäßerter Kritik.



Weiter heißt es, die von der Klägerin beanstandete Darstellung der Bewertungen erwecke Nutzern gegenüber nicht den Eindruck, dass es sich bei dem angezeigten Bewertungsdurchschnitt um das Ergebnis der Auswertung aller für das Fitnessstudio angegebenen Beiträge handele. Vielmehr seien "unvoreingenommene und verständige Nutzer" in der Lage zu erkenne, aus wie vielen Beiträgen sich der gezeigte Durchschnitt zusammensetze und dass diese aus sogenannten "empfohlenen" Beiträgen berechnet werde.

Der Bewertungsvorgang bei Yelp

Auf Yelp können Nutzer Restaurants, Hotels, Taxifahrten und eben auch Fitnessstudios bewerten. Zu vergeben sind bis zu fünf Sterne, wobei eine Bewertung mit nur einem Stern gleichzusetzen ist mit "nicht zufrieden". Die Einschätzung können die Nutzer durch einen Kommentar mit Einzelheiten ergänzen.



Yelp bezieht für die Gesamtbewertung aber nicht alle Stimmabgaben ein. Zur Auswahl benutzt das Unternehmen nach eigenen Angaben eine automatisierte Software. Diese beachte "Dutzende verschiedene Aspekte, inklusive verschiedener Qualitätsmaßstäbe, Zuverlässigkeit und Aktivität". Durch diese Filterung sollen Gefälligkeitsbewertungen und Fälschungen aussortiert werden. Sie treffe aber auch Beiträge von Kunden, die man nicht gut genug kenne und daher nicht empfehlen könne, heißt es. Yelp-Anwalt Stephan Zimprich erklärte, es sei wichtig, dass ein Mechanismus existiere, der die Guten von den Schlechten trenne. "Ansonsten wäre der Verbraucher der Manipulation im Internet schutzlos ausgeliefert."



Im Durchschnitt werden laut Yelp ungefähr drei Viertel aller Beiträge als empfohlen eingestuft. Im Falle der Klägerin war das dem Spiegel zufolge allerdings anders: Eines ihrer Studios habe im Februar 2014 auf Grundlage von nur zwei Bewertungen 2,5 Sterne bekommen. 24 weitere überwiegend sehr positive Beiträge seien unberücksichtigt geblieben.

Reaktionen auf das Urteil

Der IT-Branchenverband Bitkom begrüßt die Entscheidung des BGH. Geschäftsführer Rohleder sagte t-online.de, mit dem Urteil würden gleichermaßen der Verbraucherschutz wie die Rechtssicherheit von Plattformbetreibern gestärkt. Für ihn bedeute das Urteil, dass Plattformen gefälschte, gekaufte und nicht vertrauenswürdige Bewertungen herausfiltern dürften.



Der Medien-Anwalt Christian Solmecke zeigte sich hingegen enttäuscht über das Urteil. Er schrieb in einem Blogbeitrag, der BGH habe die Chance vertan, im Teils undurchsichtigen Markt der Bewertungsportale für mehr Transparenz im Sinne der Verbraucher und Unternehmer zu sorgen. Für ihn steht das Yelp System im Widerspruch zum Wesen eines Bewertungsportals: "Wenn ich als Webseitenbesucher die Gesamtnote eines Shops betrachte, gehe ich automatisch davon aus, dass diese den Durchschnitt aller abgegeben Stimmen darstellt."