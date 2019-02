Der verurteilte deutsche IS-Terrorist Nils D. muss sich wegen neuer Mordvorwürfe ein zweites Mal vor Gericht verantworten.

Der Bundesgerichtshof ließ nach einer Beschwerde des Generalbundesanwalts die Anklage zu und eröffnete das Hauptverfahren, wie eine Sprecherin in Karlsruhe sagte. Auch die Aufhebung des Haftbefehls sei rückgängig gemacht worden. Der Mann war wegen seiner Zeit bei der Terrormiliz IS bereits 2016 in Düsseldorf zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Später belasteten ihn neue Zeugen schwer. Ihm werden nun dreifacher Mord und die Begehung von Kriegsverbrechen vorgeworfen.