Mehr als zwölf Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs mit zwei Toten prüft der Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Freisprüche von zwei Bauleitern.

Dabei geht es darum, ob sich das Landgericht Köln bei seinem Urteil im Oktober 2018 hinreichend mit der Sorgfaltspflicht der beiden Angeklagten beschäftigt hat. Eine Sprecherin des Generalbundesanwaltes sagte, das Urteil sei durchgehend rechtsfehlerhaft. Die Freisprüche müssten zurückgenommen und der Fall an eine andere Kölner Strafkammer verwiesen werden. Der Vorsitzende Richter wies auf die extrem komplexe Gemengelage in dem Fall hin und kündigte an, eine Entscheidung erst am 13. Oktober zu verkünden.



Die beiden Bauleiter waren damals vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Sie hätten zwar gegen ihre Sorgfaltspflichten bei der Betreuung einer Baugrube verstoßen; dies sei jedoch nicht Ursache für die Katastrophe im März 2009 gewesen, hieß es in der Begründung. Gegen das Urteil hatte die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.