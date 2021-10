Geschiedene Väter oder Mütter mit wenig Geld, aber vermögenden Eltern haben gegenüber ihren Kindern geringere Unterhaltspflichten.

Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Sind finanziell leistungsfähige Großeltern vorhanden, müssen diese formal einen Teil des Unterhaltes für das Enkelkind zahlen, teilte das Gericht mit. Dem Vater oder der Mutter bleibe dann ein höherer Selbstbehalt.



Im konkreten Fall hatten sich in Leipzig lebende Eltern zweier Kinder scheiden lassen. Der Vater verfügte über ein Nettoeinkommen von 1.400 Euro monatlich und zahlte nur einen Teil des Kindesunterhalts. Er war der Aufassung, dass ihm ein höherer Selbstbehalt zustehe, weil seine eigenen Eltern monatliche Nettoeinkünfte von rund 3.500 Euro und 2.200 Euro hätten. Dieser Argumentation folgte der BGH. Vorrangig seien zwar die Eltern ihren Kindern zum Unterhalt verpflichtet. Könnten diese den Unterhalt aber nicht leisten, könne auch von Verwandten in gerader Linie - wie Großeltern - Unterhalt eingefordert werden. Für die Unterhaltsvorschusszahlungen, die der Staat anstelle des Vaters leiste, könnten die Großeltern allerdings nicht nachträglich Regress genommen worden, so der BGH.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.