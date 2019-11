Mieter können sich einem Urteil zufolge mit Hilfe von Online-Anbietern gegen Mieterhöhungen wehren.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschied, im Falle eines Rechtsstreits sei nicht nur die Hilfe eines Anwalts zulässig. In dem Verfahren ging es um das Geschäftsmodell eines Berliner Inkasso-Unternehmens, das im Internet unter anderem damit wirbt, die Mietpreisbremse durchzusetzen. Ein Honorar wird nur bei Erfolg verlangt. Gegen diese Dienstleistung sei rechtlich nichts einzuwenden, heißt es in der Entscheidung. Das rechtskräftige Urteil dürfte auch für andere Online-Portale von Bedeutung sein, die Verbrauchern anbieten, ihre Rechte durchzusetzen.



(AZ: VIII ZR 285/18)