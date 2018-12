Im Rechtsstreit um Beitragserhöhungen bei privaten Krankenversicherungen haben die Kläger eine Niederlage erlitten.

Die Versicherten hatten vor mehreren Gerichten zunächst erfolgreich gegen die Erhöhungen geklagt, indem sie die Unabhängigkeit der sogenannten Treuhänder in Zweifel zogen. Diese prüfen die Erhöhungen und werden dafür von den Versicherungen bezahlt. Mehrere der Unternehmen waren von den Gerichten zu Rückzahlungen verpflichtet worden. Der Bundesgerichtshof entschied nun, dass Zweifel an der Unabhängigkeit des Treuhänders allein die Erhöhungen nicht automatisch unwirksam machen. Die Versicherten könnten die Anhebungen der Beiträge aber ungeachtet dessen auch weiterhin richterlich überprüfen lassen, heißt es in der in Karlsruhe veröffentlichten Urteilsbegründung.



(Az. IV ZR 2555/17)