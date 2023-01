Pflegenden Angehörigen darf Pflegegeld nicht gepfändet werden. (pa / Sandra Beckefeldt)

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe in einem heute veröffentlichten Beschluss. Im Falle einer Pfändung werde das gesetzliche Ziel, die Pflegebereitschaft von Angehörigen, Freunden oder Nachbarn zu erhöhen, nicht erreicht, hieß es zur Begründung. Das Pflegegeld stelle auch kein Arbeitseinkommen dar, sondern sei eine freiwillige Leistung des Pflegebedürftigen an jene Person, die ihn versorgt. Auch das - so der Bundesgerichtshof - stehe einer Pfändbarkeit entgegen.

(AZ: IX ZB 12/22)

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.