Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Mietern nach Modernisierungen gestärkt.

Wer sich nach Modernisierungsarbeiten am Haus die Miete nicht mehr leisten kann, darf nicht einfach auf eine kleinere Wohnung verwiesen werden. Das heute in Karlsruhe ergangene Urteil besagt, dass in solchen Fällen vielmehr strenge Einzelfallprüfungen Voraussetzung sein müssen.