Der Bundesgerichtshof befasst sich heute mit der Frage der Verjährung im Dieselskandal.

Geklagt hat der Käufer eines VW mit manipuliertem Dieselmotor. Er war erst vier Jahre nach Auffliegen des Abgasbetrugs vor Gericht gezogen. Eigentlich ist das nur binnen drei Jahren möglich. Der Kläger gibt an, er habe zunächst nicht gewusst, dass auch sein Golf betroffen ist. Außerdem führt er an, dass er sich vorübergehend der Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentralen gegen Volkswagen angeschlossen hatte. Dadurch wird die Verjährung gehemmt. - Am Stuttgarter Oberlandesgericht hatte der Kläger zuletzt keinen Erfolg.



(Az. VII ZR 303/20)

