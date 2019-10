Der Bundesgerichtshof wird sein Urteil zum Geschäftsmodell von Anbietern der sogenannten Legal-Tech-Branche am 27. November verkünden.

Das teilte die Vorsitzende Richterin Milger in Karlsruhe mit. Im vorliegenden Fall ging es um das Portal wenigermiete.de. Dieses bietet Verbrauchern an, niedrigere Mieten gegenüber ihren Vermietern durchzusetzen. Zahlen müssen die Kunden dafür nur im Erfolgsfall. Angemeldet sind derartige Portale als Inkassounternehmen. Kritiker werfen ihnen vor, nicht nur Forderungen einzutreiben, sondern unerlaubterweise eine Rechtsberatung zu erbringen, die Anwälten vorbehalten ist.



Die Entscheidung des Bundesgerichtshof wird nach Einschätzung von Experten Auswirkungen auf weitere Legal-Tech-Unternehmen haben, die ihre Dienstleistungen für Standardfälle wie zum Beispiel in Zusammenhang mit der Mietpreisbremse oder bei Flugausfällen anbieten.