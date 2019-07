Die Grünen haben das Urteil des Bundesgerichtshofs zugunsten der Deutschen Umwelthilfe begrüßt.

Der Richterspruch, wonach Verbraucherschutzklagen rechtmäßig sind, sei ein kräftiger Rückenwind für die gesamte Zivilgesellschaft, sagte Fraktionschef Hofreiter in Berlin. Er bestärke sämtliche Nichtregierungsorganisationen im Engagement für Umwelt- und Klimaschutz. Auch Umwelthilfe-Geschäftsführer Resch zeigte sich erleichtert. Seine Organisation sei durch die Aufdeckung des Diesel-Skandals zu einem Störfaktor in Deutschland geworden und werde permanent diskreditiert. Deshalb freue ihn das Urteil.



Kritik an der Entscheidung des Bundesgerichtshofs kam hingegen von CDU und FDP. Der CDU-Mittelstandspolitiker von Stetten forderte, dem "Abmahn-Wahnsinn" müsse ein Riegel vorgeschoben werden. Die FDP-Umweltpolitikerin Skudelny bezeichnete das Urteil als Niederlage für alle Gewerbetreibenden.



Der Bundesgerichtshof hatte heute entschieden, dass die Verbraucherschutz-Klagen der Umwelthilfe nicht gegen das Gesetz verstoßen. Geklagt hatte ein Autohändler, der auf Betreiben der Umwelthilfe eine Abmahnung erhalten hatte, weil er im Internet nicht über den Treibstoffverbrauch seiner Fahrzeuge informierte.