Der Bundesgerichtshof hat die Verurteilung zweier Pressefotografen wegen falscher Beschuldigungen gegen den Sänger Herbert Grönemeyer bestätigt.

Die Revisionsanträge der beiden Angeklagten seien verworfen worden, teilte der BGH in Karlsruhe mit. Somit ist das Urteil gegen rechtskräftig. Das Landgericht Köln hatte die Fotografen zu einjährigen Bewährungsstrafen und Geldstrafen verurteilt. Nach Überzeugung der Kammer hatten sie den Musiker auf dem Flughafen Köln/Bonn in eine Falle gelockt. Es hieß damals, es sei von vornherein ihr Ziel gewesen, Grönemeyer zu provozieren, um dann dessen wütende Reaktion zu filmen.



Bei dem Vorfall Ende 2014 war Grönemeyer mit seiner Lebensgefährtin und seinem Sohn unterwegs, als die Fotografen auftauchten. Auf einem im Internet veröffentlichten Video, das einer von ihnen gemacht hat, ist zu sehen, wie Grönemeyer auf ihn zuläuft und ruft: "Fuck off! Fuck off! (Hau ab!) Ich bin privat hier, du Affe!" Später läuft Grönemeyer auf den anderen Fotografen zu und packt ihn augenscheinlich im Nacken, der Mann geht zu Boden.