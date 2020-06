Wohnungseigentümer müssen beim Austausch des Fußbodenbelags auf den Schallschutz achten.

Wenn die Mindestanforderungen beim Trittschall nicht eingehalten werden, können Nachbarn die Verlegung eines schalldämpfenden Bodens verlangen, urteilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Wohnungseigentümer müssten bei einem geordneten Zusammenleben darauf achten, dass beim Austausch des Bodenbelags die Nachbarn nicht unzumutbar belastet würden.



In dem Streit ging es um eine Eigentumswohnung, in der ein Teppichboden durch Fliesen ersetzt wurde. Geklagt hatte der Bewohner der darunter liegenden Wohnung.