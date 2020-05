Der Bundesgerichtshof verkündet am Vormittag ein Grundsatzurteil im VW-Dieselskandal. Es geht darum, ob Volkswagen einem Käufer eines manipulierten Dieselfahrzeugs Schadenersatz zahlen oder sogar den vollen Kaufpreis erstatten muss.

Worum geht es in dem Verfahren?

Konkret entscheiden die Richterinnen und Richter den Fall von Herbert Gilbert aus Rheinland-Pfalz. Er hatte 2014 einen gebrauchten VW Sharan von einem freien Händler für 31.000 Euro gekauft. In dem Auto steckt ein Motor vom Typ EA189, dessen illegale Technik dafür sorgt, dass der Wagen die Abgas-Grenzwerte nur auf dem Prüfstand einhält und nicht auf der Straße. Gilbert argumentiert, dass er das Auto nie gekauft hätte, wenn er von der Manipulation gewusst hätte. Er forderte deshalb vor Gericht, dass VW das Auto zurücknimmt und ihm den vollen Kaufpreis erstattet.



Das Oberlandesgericht Koblenz hatte ihm rund 26.000 Euro für den Sharan zugesprochen - den Kaufpreis minus einer Nutzungsentschädigung wegen der gefahrenen Kilometer. Dagegen hatten beide Seiten Revision eingelegt. Der Kläger beharrt darauf, den Neuwert des Autos ersetzt zu bekommen. VW argumentiert, Dieseleigentümer hätten nach den Software-Updates keinen Schaden mehr. Entscheidend ist, wie die Richterinnen und Richter den Einsatz der illegalen Abgastechnik einstufen - hat der Autobauer die Käuferinnen und Käufer damit "vorsätzlich sittenwidrig geschädigt" oder nicht? Davon hängt die Antwort auf die Frage nach Schadenersatz ab.

Welche Tendenz haben die Richter erkennen lassen?

Der Bundesgerichtshof hat bei der mündlichen Verhandlung Anfang Mai bereits deutlich gemacht, dass er das Koblenzer Urteil im Wesentlichen nicht beanstanden wird. Das bedeutet, dass Gilbert nicht den vollen Kaufpreis erhält, sondern sich für die gefahrenen Kilometer eine Nutzungsentschädigung anrechnen lassen muss.

Was könnte das Urteil für andere Autobesitzer bedeuten?

An den Urteilen des BGH als höchstrichterliche Instanz orientieren sich alle niedrigeren Gerichte in Deutschland. Bisher wurde die Frage, ob VW betrogenen Käufern Schadenersatz schuldet, überall unterschiedlich beantwortet. Nach dem Urteilsspruch könnte zehntausenden Autobesitzern Schadenersatz zustehen - allerdings müssen sie sich die Zeit und die Kilometer, die sie gefahren haben, vermutlich anrechnen lassen. So könnte es Fälle geben, bei denen die gefahrenen Kilometer den Schadenersatz auffressen und es somit kein Geld für die Käufer gibt, wie ARD-Korrespondentin Gigi Deppe berichtet (Audio-Link).

Wer hätte Anspruch auf einen Schadenersatz?

Nur wer selbst geklagt hat, könnte nun davon profitieren - solange das Verfahren noch nicht abschließend entschieden wurde. Möglich wäre auch, dass VW sich wegen des BGH-Urteils auf einen Vergleich einigt. Nach Angaben des Konzerns sind in Deutschland noch 60.000 Fälle anhängig. Wer sich an der Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentralen gegen VW beteiligt und den bereits ausgehandelten Vergleich angenommen hat, hat allerdings auf weitere Ansprüche verzichtet und darf nicht mehr klagen. Fälle, in denen bis heute nicht geklagt wurde und die auch nicht zum Musterverfahren angemeldet waren, sind nach Auffassung von Volkswagen inzwischen verjährt.



(Az. VI ZR 252/19)