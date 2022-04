Es müsse Veränderungen in den internen Strukturen geben, sagte Schindler im Deutschlandfunk . Dazu habe der Vorstand am späten Abend in seiner Krisensitzung die Einrichtung einer Kommission mit externen Beratern beschlossen. Bereits existierende Quotierungen und Frauenpläne reichten offenkundig noch nicht aus. Nötig sei beispielsweise eine Änderung der Satzung, damit übergriffige Mitglieder schneller aus der Partei ausgeschlossen werden könnten. Hintergrund sind Berichte über Grenzüberschreitungen und Machtmissbrauch.