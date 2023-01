Flüssiggas-Terminal in Wilhelmshaven (picture alliance / Michael Sohn)

Das teilte das Wirtschaftsministerium am Abend mit Berlin mit. Die Deutsche Energy Terminal GmbH werde an den LNG-Standorten Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Stade und Lubmin tätig sein. Die Gesellschaft halte die Charterverträge für die Schiffe und verantworte den technischen und kommerziellen Betrieb der Terminals. Dazu werde auch mit Dienstleistern zusammengearbeitet, hieß es weiter. In Deutschland haben bislang zwei LNG-Terminals den Betrieb aufgenommen.

Flüssigerdgas wird aus mehreren Regionen der Welt per Schiff angeliefert, wieder in Gas umgewandelt und in das Versorgungsnetz eingespeist.

