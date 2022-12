Das Bundesgesundheitsministerium in Berlin (imago)

Man beobachte die Lage aber aufmerksam und in Abstimmung mit den internationalen Partnern, teilte das Ministerium auf Anfrage des Deutschlandfunks mit. Die massive Corona-Welle in China löst in vielen Ländern zunehmend Besorgnis aus. Der Gesundheitsausschuss der Europäischen Union hat für heute eine Dringlichkeitssitzung einberufen, um Maßnahmen zu koordinieren. In Italien gelten bereits verschärfte Corona-Regeln für Einreisende aus China. Nach Angaben von Ministerpräsidentin Meloni wurden bei positiven Reisenden bisher nur bereits bekannte Omikron-Varianten nachgewiesen.

Nach der unvermittelten Rücknahme der Null-Covid-Politik durch die chinesische Regierung gibt es im Land einen rapiden Anstieg der Infektionszahlen.

Die USA kündigten eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China ab 5. Januar an. Auch andere Länder haben bereits Testpflichten verhängt - darunter Japan, Indien, Südkorea und Taiwan.

