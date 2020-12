Bundesgesundheitsminister Spahn gerät wegen seiner persönlichen Kontakte zum Chef der Digitalisierungs-Firma Gematik, Leyck Dieken, zunehmend in die Kritik.

Das Grundbuchamt Berlin-Schöneberg hat dem "Tagesspiegel" bestätigt, dass der CDU-Politiker Leyck Dieken eine Eigentumswohnung für knapp eine Million Euro abgekauft hat. Beide, Spahn und Leyck Dieken, hatten dem Zeitungsbericht zufolge versucht, zu verhindern, dass der Kaufpreis bekannt wird. Zudem will keiner der Beteiligten Auskunft über die Größe der veräußerten Wohnung geben, sodass objektiv nicht nachvollziehbar ist, ob der Kaufpreis marktgerecht ist.

Spitzenjob durch gute Beziehungen?

Spahn hatte Leyck Dieken im Sommer 2019 an die Spitze des Unternehmens Gematik befördert, das maßgeblich die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland vorantreiben soll. Unter anderem zeichnet Gematik für die elektronische Patientenakte verantwortlich. Bereits in diesem Zusammenhang wurde Kritik an Spahn laut, da er Leyck Diekens Gehalt inklusive Zulagen nahezu verdoppelte im Vergleich zu den Einkünften des Amtsvorgängers. Die beiden Männer sollen seit Jahren "gute Bekannte" sein, wie es in verschiedenen Medienberichten heißt.

Transparency: "Bock zum Gärtner gemacht"

Scharfe Worte kamen nach der Neubesetzung des Spitzenpostens bei Gematik unter anderem von der Anti-Korruptionsorganisation Transparency International. Bereits als Bundestagsabgeordneter habe Spahn nebenbei als Teilhaber einer Lobbyagentur eine übermäßige Nähe zu Klienten aus dem Medizin- und Pharmasektor gepflegt. Der Minister habe mit der Übernahme Gematiks den Bundestag und die Selbstverwaltungsorgane des Gesundheitswesens überrumpelt, um dann der Pharma-Industrie dort den Führungsposten zuzuschieben. "Damit wird der Bock zum Gärtner gemacht“, so der Vorsitzende von Transparency International wörtlich.



Das Gesundheitsministerium bestreitet, dass persönliche Beziehungen zwischen Spahn und Leyck Dieken bei der Besetzung des Gematik-Chefpostens eine Rolle gespielt haben. Leyck Dieken habe sich gegen sieben weitere Mitbewerber durchgesetzt. Sein Gehalt sei von der Unternehmensberatung Kienbaum Consultants als marktgerecht eingestuft worden.



Der Tagesspiegel berichtet zudem, dass in offenbar abgestimmten Erklärungen Gematik und Gesundheitsministerium mitteilten, dass außer dem Immobiliengeschäft zwischen Leyck Dieken und Spahn keine weiteren wirtschaftlichen, geschäftlichen, vertraglichen Kontakte oder Beziehungen bestehen oder bestanden hätten.



Wie der Tagesspiegel weiter berichtet, besitzt Spahn neben besagter Wohnung und Miteigentum an einer mehrere Millionen Euro teuren Villa in Berlin-Dahlem aktuell noch eine weitere Wohnung in Schöneberg. Nach Recherchen von „Stern“ und Tagesspiegel ist Spahn für diese Immobilie seit Frühjahr 2016 als Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Laut vorliegendem Kaufvertrag hat er auch für dieses Objekt mehrere hunderttausend Euro bezahlt. Das Gesundheitsministerium betonte, an diesem Erwerb im Sommer 2015 sei Leyck Dieken nicht beteiligt gewesen. Die Wohnung sei aktuell vermietet.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.