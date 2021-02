Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) wendet sich gegen die angeblichen Bemühungen von Bundesgesundheitsminister Spahn, Informationen über recherchierende Journalisten zu seinen privaten Grundstücksgeschäften zu erlangen.

Als Mitglied der Bundesregierung, das wie kein anderer Ressortchef wegen der Corona-Pandemie im Fokus der Öffentlichkeit stehe, müsse Spahn sich Recherchen von Medien gefallen lassen, erklärte DJV-Chef Frank Überall. Der DJV reagierte damit auf einen Bericht des Berliner "Tagesspiegel". Demzufolge hatten Spahns Anwälte im Dezember vergangenen Jahres beim Amtsgericht Schöneberg Informationen über Journalisten angefordert, die zu Spahns Immobilienbesitz recherchiert hatten. Dem Amtsgericht ist das Grundbuchamt zugeordnet, das die Akten zum privaten Immobilienbesitz des Ministers verwaltet - einschließlich der Kaufverträge.



Den Angaben zufolge fordern Spahns Anwälte das Gericht auf, den gesamten Schriftverkehr mit dem "Tagesspiegel" sowie "sämtliche etwaige weitere Presseschreiben" mit den dazugehörigen amtlichen Antwortschreiben herauszugeben. Ausdrücklich wollte Spahn demnach die Namen von Pressevertretern wissen, die nach seinen zwei Schöneberger Wohnungen sowie der im vergangenen Jahr erworbenen Villa in Dahlem gefragt hatten. Den Unterlagen zufolge habe das Amtsgericht den Forderungen entsprochen, hieß es in dem Bericht.

DJV: "Das geht nicht"

DJV-Chef Überall kritisierte: "Beides geht nicht". Er sprach von einer "eilfertigen Behörde" und einem Minister, "der peinlich bemüht ist, private Immobiliengeschäfte im siebenstelligen Bereich unter der Decke zu halten". Erst vor der Veröffentlichung, nicht aber im Recherchestadium entschieden Redaktionen, ob das öffentliche Interesse die Privatsphäre übersteige. "Dann, aber auch erst dann kann ein Betroffener Medienanwälte in Marsch setzen", betonte Überall.



Spahns Sprecher Hanno Kautz sagte zu dem Vorgang, das Grundbuchamt habe womöglich gegen die Grundbuchordnung und die Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung verstoßen, indem es Journalisten Einsicht gewährte. Prinzipiell sei eine Einsichtnahme ins Grundbuch nicht für Dritte beliebig möglich, sondern erfordere ein berechtigtes Interesse. "Der Bundesminister macht hier als Privatperson lediglich sein Recht beim Grundbuchamt geltend", sagte der Sprecher. Spahn stehe im Streit mit dem Amt, und nicht mit den Journalisten. Ob Spahn den gesamten Schriftverkehr angefordert habe, wollte Kautz nicht sagen. Das sei Privatangelegenheit des Ministers.

Spahn unter Druck

Bundesgesundheitsminister Spahn geriet wegen seiner persönlichen Kontakte zum Chef der Digitalisierungs-Firma Gematik, Leyck Dieken, durch Recherchen zunehmend in die Kritik. Das Grundbuchamt Berlin-Schöneberg hatte dem "Tagesspiegel" bestätigt, dass der CDU-Politiker Leyck Dieken eine Eigentumswohnung für knapp eine Million Euro abgekauft hat. Beide, Spahn und Leyck Dieken, hatten dem Zeitungsbericht zufolge versucht, zu verhindern, dass der Kaufpreis bekannt wird. Zudem wollte keiner der Beteiligten Auskunft über die Größe der veräußerten Wohnung geben, sodass objektiv nicht nachvollziehbar ist, ob der Kaufpreis marktgerecht ist.

Spitzenjob durch gute Beziehungen?

Spahn hatte Leyck Dieken im Sommer 2019 an die Spitze des Unternehmens Gematik befördert, das maßgeblich die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland vorantreiben soll. Unter anderem zeichnet Gematik für die elektronische Patientenakte verantwortlich. Bereits in diesem Zusammenhang wurde Kritik an Spahn laut, da er Leyck Diekens Gehalt inklusive Zulagen im Vergleich zu den Einkünften des Amtsvorgängers nahezu verdoppelte. Die beiden Männer sollen seit Jahren "gute Bekannte" sein, wie es in verschiedenen Medienberichten hieß.

Transparency: "Bock zum Gärtner gemacht"

Kritik kam nach der Neubesetzung des Spitzenpostens bei Gematik unter anderem von der Anti-Korruptionsorganisation Transparency International. Bereits als Bundestagsabgeordneter habe Spahn nebenbei als Teilhaber einer Lobbyagentur eine übermäßige Nähe zu Klienten aus dem Medizin- und Pharmasektor gepflegt. Der Minister habe mit der Übernahme Gematiks den Bundestag und die Selbstverwaltungsorgane des Gesundheitswesens überrumpelt, um dann der Pharma-Industrie dort den Führungsposten zuzuschieben. "Damit wird der Bock zum Gärtner gemacht“, so der Vorsitzende von Transparency International wörtlich.



Das Gesundheitsministerium bestreitet, dass persönliche Beziehungen zwischen Spahn und Leyck Dieken bei der Besetzung des Gematik-Chefpostens eine Rolle gespielt haben. Leyck Dieken habe sich gegen sieben weitere Mitbewerber durchgesetzt. Sein Gehalt sei von der Unternehmensberatung Kienbaum Consultants als marktgerecht eingestuft worden.



Der Tagesspiegel hatte zudem berichtet, dass in offenbar abgestimmten Erklärungen Gematik und Gesundheitsministerium mitteilten, dass außer dem Immobiliengeschäft zwischen Leyck Dieken und Spahn keine weiteren wirtschaftlichen, geschäftlichen, vertraglichen Kontakte oder Beziehungen bestehen oder bestanden hätten.



Wie der Tagesspiegel weiter berichtet, besitzt Spahn neben besagter Wohnung und Miteigentum an einer mehrere Millionen Euro teuren Villa in Berlin-Dahlem aktuell noch eine weitere Wohnung in Schöneberg. Nach Recherchen von "Stern" und Tagesspiegel ist Spahn für diese Immobilie seit Frühjahr 2016 als Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Laut vorliegendem Kaufvertrag hat er auch für dieses Objekt mehrere hunderttausend Euro bezahlt. Das Gesundheitsministerium betonte, an diesem Erwerb im Sommer 2015 sei Leyck Dieken nicht beteiligt gewesen. Die Wohnung sei aktuell vermietet.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.