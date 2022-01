Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) erhofft sich spürbare Effekte durch die Einführung einer Corona-Impfpflicht. (Ronny HARTMANN / AFP)

Es sei naiv zu glauben, dass die Omikron-Variante das Ende der Pandemie bedeute.

Auch Bremens Bürgermeister Bovenschulte sprach sich für eine Impfpflicht aus. Die rasche Ausbreitung von Omikron mache deutlich, dass freiwillige Maßnahmen nicht mehr ausreichten, sagte Bovenschulte im Deutschlandfunk

Der Chef des Deutschen Beamtenbunds, Silberbach, warnte dagegen vor einer Impfpflicht. Der Staat werde diese am Ende nicht durchsetzen können, sagte er der "Rheinischen Post". Es werde Bußgeldbescheide, Widersprüche und Gerichtsverfahren geben. Auch der Virologe Stöhr äußerte sich skeptisch. Die Regierung bewege sich beim Thema Impfpflicht in einem weitgehend datenfreien Raum, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es gebe keine Hochrechnungen, wie viele Infektionen und Todesfälle so tatsächlich verhindert werden könnten.

Gestern hatten die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Scholz über das Thema beraten. Scholz betonte, alle Länderchefs hätten sich dazu bekannt, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Entscheiden muss darüber der Bundestag.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 08.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.