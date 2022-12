Corona-Pandemie

Dies wäre leichtsinnig, sagte der SPD-Politiker mehreren Agenturen. Die Kliniken seien voll, das Personal überlastet und die Übersterblichkeit hoch. Dagegen hält der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, einen Abbau der rechtlich verbindlichen Corona-Schutzmaßnahmen für vertretbar. Mit großer Wahrscheinlichkeit könne gesagt werden, dass die Pandemie derzeit in eine Endemie übergehe, sagte Reinhardt im Deutschlandfunk . Man könne daher stärker als bisher auf Freiwilligkeit setzen. Ähnlich hatte sich der Virologe Drosten geäußert. In diesem Winter erlebe man die erste endemische Welle mit Sars-Cov-2, sagte Drosten dem "Tagesspiegel". Die Immunität in der Bevölkerung werde so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne. Drostens Einschätzung zufolge ist damit die Pandemie vorbei. Die Union forderte eine Sonderkonferenz von Bund und Ländern Anfang Januar. Der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion, Sorge, sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", es werde Zeit, die Pandemie endlich für beendet zu erklären. Die Ampel dürfe sich nicht länger um diese vor allem politische Entscheidung drücken.