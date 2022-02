Bundesgesundheitsminister Lauterbach will vorsichtig vorgehen bei möglichen Lockerungsschritten. (Ronny HARTMANN / AFP)

Diese seien erst in einigen Wochen möglich, sagte der SPD-Politiker bei "Bild"-TV. Seiner Einschätzung nach werde es - so wörtlich "deutlich vor Ostern" Erleichterungen bei den Corona-Maßnahmen geben. Voraussetzung sei allerdings, dass Mitte Februar wie erwartet die Omikron-Welle ihren Höhepunkt erreiche. Zum jetzigen Zeitpunkt sei er strikt gegen eine Aufhebung von Einschränkungen. Man rette jeden Tag Leben mit den derzeitigen Maßnahmen.

Der niedersächsische Ministerpräsident Weil sprach sich in der Zeitung "Die Welt" ebenfalls gegen schnelle Lockerungen aus. Man wolle der Infektionsdynamik nicht kurz vor ihrem Höhepunkt noch zusätzlichen Auftrieb geben. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst hofft, dass bald Lockerungen der Corona-Maßnahmen möglich sind. Wüst sagte im ZDF, man sollte sich darauf vorbereiten, die Grundrechtseingriffe Stück für Stück zurückzunehmen.

Weltärzte-Verbandspräsident Montgomery mahnt eine bundeseinheitliche Umsetzung möglicher Öffnungsschritte an. Er sagte der "Rheinischen Post", nicht Hü in Brandenburg und Hott in Sachsen-Anhalt, sondern Solidarität der Länder untereinander sei gefordert.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.