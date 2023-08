Medikamentenmangel

Karl Lauterbach (SPD) (Jörg Carstensen/dpa)

Das kündigte der SPD-Politiker in einem ARD-Interview am Rande des Treffens der G20-Gesundheitsminister im indischen Ahmedabad an. Deutschland sei in der Zulassung neuer Arzneimittel und auch in der Forschung zurückgefallen. Daher müssten die Konditionen verbessert werden. Neben Arzneimitteln werde das geplante Gesetz auch Medizinprodukte wie Kernspintomographen erfassen.

Zuletzt gab es erhebliche Lieferengpässe bei Antibiotika, Krebsmedikamenten und Fiebersäften für Kinder. Der Bundestag hatte im Juni bereits ein Gesetz gegen die Engpässe beschlossen . Neue Preisregeln sollen die Lieferung nach Deutschland attraktiver machen. Pharmafirmen sollen außerdem zu einer längerfristigen Lagerhaltung und einer früheren Engpass-Warnung verpflichtet werden.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.