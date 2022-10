Bundesgesundheitsminister Lauterbach stellt seine neue Kampagne zum Schutz vor Corona vor. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Die Kampagne steht unter dem Motto "Ich schütze mich" und soll unter anderem über die Wirksamkeit von Impfstoffen und Medikamenten informieren. Darüber hinaus berichten Menschen, die von einer Corona-Infektion betroffen waren, von ihren Erfahrungen damit. Lauterbach betonte in Berlin, es handele sich nicht um eine Angstkampagne. Der SPD-Politiker warb gleichzeitig für eine vierte Impfung der über 60-Jährigen und forderte die Bundesländer erneut dazu auf, die Maskenpflicht in den Innenräumen wieder einzuführen. Andernfalls müsse man in wenigen Wochen vermutlich mit drastischeren Maßnahmen reagieren.

Zuletzt waren die Corona-Infektionszahlen in Deutschland wieder gestiegen. Weil es gleichzeitig an medizinischem Personal fehlt, ist die Situation in den Kliniken angespannt. Das Robert Koch-Institut registrierte heute rund 115.000 neue Infektionsfälle - Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte allerdings, die Zahlen könnten momentan rund viermal höher liegen. Er gehe von einer erheblichen Dunkelziffer aus.

