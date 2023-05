Betreuer in einem Altenheim mit einer Seniorin. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Außerdem verdoppele die Pflegeversicherung ihre Ausgaben künftig alle acht bis neun Jahre, betonte der SPD-Politiker. Für alle, die ihre Angehörigen Zuhause pflegten, gebe es nun Entlastungsmöglichkeiten.

Bei der Unterbringung im Heim würden die Zuschläge erhöht und der zu zahlende Anteil sinke mit den Jahren - und steige nicht wie bisher. Lauterbach sieht in dem Bereich aber noch weiteren Reformbedarf: Da die Pflege im Heim sehr teuer sei, müsse darüber nachgedacht werden, wie das finanziert werden könne. Beispielsweise könne die Beitragsbessungsgrenze steigen oder weitere Steuermittel könnten eingesetzt werden. Darüber werde nun gesprochen, um die weiteren Änderungen dann später zu beschließen.

Kritik von Opposition und Patientenschützern

CDU und CSU werfen der Koalition vor, dass das zusätzliche Geld für das Entlastungsbudget nun an anderen Stellen bei den Pflegeleistungen fehle. Das Gesetz soll am Freitag im Bundestag verabschiedet werden. Es sieht vor, den Beitragssatz zur Pflegeversicherung um mindestens 0,35 Prozent zu erhöhen, um die laufenden Defizite in Milliardenhöhe zu decken. Zugleich wird der Beitrag stärker nach der Zahl der Kinder differenziert. Patientenschützer kritisieren, dass die regelmäßige Anhebung der Leistungen geringer ausfallen soll als zunächst geplant.

"Kliniken können weiter bestehen in den Bereichen, in denen sie benötigt werden"

Lauterbach dementierte zudem Medienberichte, wonach aufgrund der umstrittenen Krankenhausreform jede zweite Klinik in Deutschland schließen müsse. Im Gegenteil könnten durch die Änderungen viele Krankenhäuser zu überleben, die ohne die Reform aus dem Geschäft herausgedrängt würden. Die Kliniken müssten künftig zwar mehr ambulante Leistungen erbringen, könnten aber in den Bereichen weiter bestehen, in denen sie benötigt würden.

