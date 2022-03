Bundesgesundheitsminister Lauterbach wirbt erneut für Corona-Impfung. (Michele Tantussi/Getty Images Europe/dpa)

Die Lücke sei so groß, dass man ohne eine deutliche Verbesserung der Impfbereitschaft und der Impfquoten im Herbst wieder erhebliche Probleme bekommen werde, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Dies zeige auch die jetzt wieder anwachsende Omikron-Welle, die wahrscheinlich größtenteils durch die Untervariante BA.2 getrieben sei. Wenn man dies nicht in den Griff bekomme, würden über viele Wochen hinweg jeden Tag 200 bis 300 Todesfälle zu beklagen sein, betonte Lauterbach. Damit könne man sich nicht abfinden.

Der Minister äußerte sich zum Auftakt einer neuen Impfaktion der Bundesregierung. Dabei solle ein Bus durch verschiedene Städte fahren, um die Menschen direkt in ihrem Lebensumfeld von einer Corona-Impfung zu überzeugen, hieß es.

