Bundesgesundheitsminister Spahn will künftig offenbar nicht mehr gegen Medien vorgehen, die über den Kaufpreis seiner Villa in Berlin-Dahlem berichten.

Spahn hatte sich lange gegen eine Veröffentlichung gewehrt und gerichtliche Verfügungen erwirkt - unter anderem gegen den Berliner "Tagesspiegel". Dieser nennt nun die Kaufsumme von 4,125 Millionen Euro für die Villa. Spahns Anwälte hätten in einem Schreiben den "Rechteverzicht" aus einem entsprechenden Beschluss des Landgerichts Hamburg erklärt, heißt es in dem Bericht weiter. Offenbar sei der politische Druck auf den Minister gestiegen, in der Angelegenheit für Transparenz zu sorgen. Fraglich sei demnach auch, ob das Hanseatische Oberlandesgericht Spahns Klagen stattgegeben hätte.



Die Summe habe zuvor bereits das Grundbuchamt beim Amtsgericht Schöneberg auf Anfrage offiziell bestätigt, berichtet die Zeitung weiter. Die Annahme des Hamburger Landgerichts in erster Instanz, wonach der Kaufpreis "rechtswidrig durch ein 'Durchstechen' nach außen gedrungen" sei und die Information deshalb im Ergebnis nicht hätte verwendet werden dürfen, sei spätestens damit obsolet geworden. Spahn hatte gegen die Nennung der Summe durch das Amt außerdem Beschwerde bei der Berliner Datenschutzbeauftragten eingereicht.



Der Erwerb der Villa mit großem Grundstück im vergangenen Jahr hatte nicht nur angesichts des wirtschaftlichen Tiefs in der Corona-Krise für Aufsehen und Kritik gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.