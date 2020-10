Bundesgesundheitsminister Spahn hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen noch einmal an die Bevölkerung in den Risikogebieten appelliert, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. Wichtiger als das private Vergnügen sei es, die Schulen offen und die Wirtschaft am Laufen zu halten, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Die gestrigen Beschlüsse von Bund und Ländern seien ein wichtiges gemeinsames Signal (Audio). Darüber hinaus brauche es ein härteres Vorgehen gegen diejenigen, die sich nicht an die Regeln hielten. Dass die Ministerpräsidenten beim Thema Beherbergungsverbot keine einheitliche Linie erzielt hätten, nannte Spahn eine "unbefriedigende Situation".



Kanzleramtsminister Braun sagte im ARD Fernsehen, die Verabredungen zwischen Bund und Ländern würden vermutlich nicht ausreichen. Die Bevölkerung müsse im Grunde mehr machen und vorsichtiger sein, als es die Ministerpräsidenten beschlossen hätten. Es sei an der Zeit, die Kontakte in allen Lebensbereichen zu beschränken. Dazu gehöre auch ein Verzicht auf Reisen.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.